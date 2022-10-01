موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

تعود اليوم الإثارة والحماس من جديد في أكتوبر، حيث يلتقي اليوم تشيلسي مع كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويطمح البلوز تشيلسي اليوم لتحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة خلال الموسم الحالي، رغم النتائج المخيبة للآمال للفريق والظروف التي تعرض لها وعلى رأسها إقالة المدرب الألماني توماس توخيل.

موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، حيث تنطلق صافرة البداية في الساعة 5:00 م بتوقيت السعودية، في المباراة التي ستقام على ملعب "سيلهرست بارك" ضمن منافسات الأسبوع التاسع.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

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