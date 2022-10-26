موعد مباراة توتنهام وسبورتينغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 اليوم الأربعاء 26 أكتوبر نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها.

يستضيف نادي توتنهام اليوم نظيره نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي على ملعب "توتنهام هوتسبر" في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز لشبونة بهدفين نظيفين، لذا سيكون المدرب الإيطالي كونتي مطالب اليوم بتقديم أداء يليق بالنادي خاصة بعد النتائج المخيبة للآمال مؤخرًا في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة توتنهام وسبورتينغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 26 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

الملعب: توتنهام هوتسبر

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: حفيظ دراجي

القناة الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

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