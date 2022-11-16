موعد مباراة تونس وإيران التحضيرية لكأس العالم 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المباراة والقنوات الناقلة لها.

يستعد منتخب تونس اليوم لخوض مباراة ودية أمام إيران في العاصمة القطرية الدوحة ستكون الأخيرة قبل كأس العالم قطر 2022 والذي من المقرر أن ينطلق الأحد المقبل 20 نوفمبر.

وستكون أولى مباريات تونس في كأس العالم قطر 2022 أمام الدنمارك يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الساعة 4:00 م بتوقيت السعودية، وذلك ضمن المجموعة الرابعة التي سيواجه فيها نسور قرطاج أيضًا كل من فرنسا وأستراليا.

موعد مباراة تونس وإيران التحضيرية لبطولة كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 16 نوفمبر 2022

المناسبة: مباراة ودية

الملعب: ملعب الريان

الموعد: 4:00 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: غير منقولة

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