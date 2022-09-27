موعد مباراة تونس والبرازيل التحضيرية لكأس العالم 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذه المواجهة مساء اليوم ضمن استعدادات المنتخبات العربية قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022.

ويستعد اليوم منتخب تونس لملاقاة نظيره منتخب البرازيل على ملعب "حديقة الأمراء" في معسكر نسور قرطاج في فرنسا، وذلك ضمن استعدادات المنتخبات العربية قبل انطلاق كأس العالم 2022.

وستكون أولى مباريات المنتخب التونسي في كأس العالم أمام منتخب الدنمارك يوم 22 نوفمبر، حيث تضم مجموعة تونس أيضًا كلًا من منتخب فرنسا ومنتخب أستراليا.

موعد مباراة تونس والبرازيل التحضيرية لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة تونس والبرازيل التحضيرية لكأس العالم 2022 اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، وستنطلق صافرة البداية الساعة 10:30 م بتوقيت السعودية على ملعب "حديقة الأمراء" في فرنسا.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة تونس والبرازيل الودية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 English.

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