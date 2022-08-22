موعد مباراة روما وكريمونيزي في الدوري الإيطالي اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022، حيث أن عشاق الكالتشيو على موعد اليوم لمتابعة ما سيسفر عنه لقاء ذئاب روما مع نادي كريمونيزي ضمن منافسات الجولة الثانية.

روما بقيادة جوزيه مورينيو يدخل اليوم منتشيًا بالفوز الذي حققه في أولى مباراياته في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، حيث أنه في المباراة السابقة له حصد 3 نقاط بعد الخروج بنتيجة هدف مقابل لا شيء أمام نادي ساليرنيتانا من توقيع اللاعب برايان كريستانتي.

موعد مباراة روما وكريمونيزي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

موعد مباراة روما وكريمونيزي في الدوري الإيطالي اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022، حيث يستضيف روما نظيره كريمونيزي على ملعب "الأوليمبيكو" في تمام الساعة 7:30 م بتوقيت السعودية، والقنوات الناقلة لهذه المباراة ستكون قنوات أبو ظبي الرياضية: AD Sports Premium 1.

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