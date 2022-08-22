موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022، حيث ينتظر هذه المباراة عشاق ومتابعي الإثارة في أقوى الدوريات العالمية الدوري الإنجليزي.

ودائمًا ما تكون المواجهات التي تجمع بين ليفربول ومان يونايتد فريدة من نوعها واستثنائية، حيث يجتمع فيها نجوم كرة القدم العالميين مثل النجم المصري محمد صلاح، وكريستيانو رونالدو، وغيرهم من الأسماء الأخرى اللامعة.

مباراة الريدز ويونايتد هذه المرة ستكون مختلفة قليلًا، خاصة وأن كلا الفريقين لم يبدأ بصورة جيدة هذا الموسم، حيث أن فرقة يورغن كلوب تعثرت بالتعادل في أول جولتين، في حين أن لاعبي تين هاغ اختبروا أسوأ بداية لهم منذ سنوات طويلة بعد تكبد خسارتين متتاليتين والحصول على المركز الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي هو اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022 وذلك في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، حيث سيحل الريدز ضيفًا على اليونايتد في ملعب الأولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليغ.

القنوات الناقلة لهذه المباراة هي شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وسيتم بث مباراة ليفربول ومان يونايتد على قناة beIN Sports HD 1 Premium.

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