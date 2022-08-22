موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الإيطالي اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022، حيث أن عشاق الكالتشيو على موعد اليوم لمتابعة ما سيسفر عنه لقاء السيدة العجوز مع نادي سامبدوريا ضمن منافسات الجولة الثانية.

يوفنتوس يدخل اليوم منتشيًا بالفوز الذي حققه في أولى مباراياته في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، حيث أنه في المباراة السابقة له حصد 3 نقاط بعد تحقيق ثلاثية نظيفة في شباك ساسولو، وكان هناك تألق واضح للأرجنتيني دي ماريا الذي سيغيب اليوم عن مواجهة سامبدوريا بسبب الإصابة.

موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الإيطالي اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022، حيث يحل يوفنتوس ضيفًا على سامبدوريا على ملعبه "لويجي فريراس" في تمام الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية، والقنوات الناقلة لهذه المباراة ستكون قنوات أبو ظبي الرياضية: AD Sports Premium 1.

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