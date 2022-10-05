موعد مباراة ريال مدريد ضد شاختار اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذه المواجهة اليوم مساءً.

يستضيف اليوم نادي ريال مدريد الإسباني نظيره نادي شاختار دونيتسك الأوكراني على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الملكي اليوم بقيادة أنشيلوتي لتحقيق الفوز الثالث له في دوري الأبطال، لتأكيد صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط على حساب شاختار ثاني المجموعة برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة ريال مدريد ضد شاختار اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة ريال مدريد ضد شاختار اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، وستنطلق صافرة البداية الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك اليوم في دوري أبطال أوروبا هي شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

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