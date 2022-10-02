موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى كل التفاصيل المتعلقة بهذا اللقاء والقنوات الناقلة.

ينتظر اليوم عشاق الملكي أن يستعيد فريقهم الصدارة من الملاحق الأول برشلونة، حينما يلتقي ريال مدريد مع أوساسونا على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وحتى الآن، لم يتعرض الميرينغي هذا الموسم تحت قيادة السيد كارلو أنشيلوتي لأي هزيمة، وحقق 6 انتصارات متتالية في الليغا، ليحجز لنفسه المركز الأول في معظم الجولات برصيد 18 نقطة قبل لقاء اليوم.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، حيث يستضيف الملكي نادي أوساسونا على ملعبه "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني في الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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