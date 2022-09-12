موعد مباراة سبورتينغ لشبونة وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء يوم الثلاثاء في دوري الأبطال.

ويلتقي الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث ستلعب المباراة على أرض لشبونة على ملعب "خوسيه الفالادي".

ويطمح مشجعي توتنهام في هذه المباراة أن يواصل فريقهم التألق وتحقيق الانتصارات تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي الذي يقدم نتائج مميزة منذ بداية الموسم سواء على صعيد الدوري الإنجليزي أو على صعيد دوري الأبطال بعد الفوز على مارسيليا في المباراة الأولى بهدفين دون رد.

موعد مباراة سبورتينغ لشبونة وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة سبورتينغ لشبونة وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هو الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 في تمام الساعة 07:45 م بتوقيت السعودية، وستكون هذه المواجهة على ملعب "خوسيه الفالادي" في البرتغال ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري الأبطال.

ومن المقرر بث مباراة سبورتينغ لشبونة البرتغالي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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