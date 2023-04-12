  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. موعد مباراة شباب الأردن ونواذيبو في كأس الملك سلمان للأندية 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة شباب الأردن ونواذيبو في كأس الملك سلمان للأندية 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 12 نيسان / أبريل 2023 - 09:01
(Photo by KHALIL MAZRAAWI / AFP)
(Photo by KHALIL MAZRAAWI / AFP)

تعرف على موعد مباراة شباب الأردن ونواذيبو في كأس الملك سلمان للأندية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الدور الأول من البطولة. 

اقرأ ايضاًجدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023 والقنوات الناقلةجدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

يستضيف شباب الأردن اليوم نظيره نادي نواذيبو الموريتاني على أرضية ملعب "ستاد الأمير محمد" في محافظة الزرقاء ضمن إطار منافسات كأس الملك سلمان للأندية 2023. 

موعد مباراة شباب الأردن ونواذيبو في كأس الملك سلمان للأندية 2023 والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة شباب الأردن ونواذيبو في كأس الملك سلمان للأندية اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات الكأس القطرية على قناة Alkass HD 2 بصوت المعلق مصطفى علوان.

اقرأ أيضًا: مانشستر سيتي يصعق بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة

توقيت مباراة شباب الأردن ضد نواذيبو في الدور الأول من كأس الملك سلمان للأندية 2023 في مختلف الدول العربية: 

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس
الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا
الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن والعراق ولبنان وسوريا
الساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان


© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...