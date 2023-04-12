تعرف على موعد مباراة شباب الأردن ونواذيبو في كأس الملك سلمان للأندية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الدور الأول من البطولة.

يستضيف شباب الأردن اليوم نظيره نادي نواذيبو الموريتاني على أرضية ملعب "ستاد الأمير محمد" في محافظة الزرقاء ضمن إطار منافسات كأس الملك سلمان للأندية 2023.

موعد مباراة شباب الأردن ونواذيبو في كأس الملك سلمان للأندية 2023 والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة شباب الأردن ونواذيبو في كأس الملك سلمان للأندية اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات الكأس القطرية على قناة Alkass HD 2 بصوت المعلق مصطفى علوان.

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توقيت مباراة شباب الأردن ضد نواذيبو في الدور الأول من كأس الملك سلمان للأندية 2023 في مختلف الدول العربية:

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن والعراق ولبنان وسوريا

الساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان