موعد مباراة عمان وألمانيا التحضيرية لكأس العالم 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المباراة والقنوات الناقلة لها.

يخوض منتخب عمان اليوم مباراة ودية أمام منتخب ألمانيا الذي سيلعب مباراته الأخيرة قبل كأس العالم قطر 2022 والذي من المقرر أن ينطلق الأحد المقبل 20 نوفمبر.

وستكون أولى مباريات ألمانيا في كأس العالم قطر 2022 أمام اليابان يوم الأربعاء 23 نوفمبر الساعة 4:00 م بتوقيت السعودية، وذلك ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا إسبانيا وكوستاريكا.

موعد مباراة عمان وألمانيا التحضيرية لبطولة كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 16 نوفمبر 2022

المناسبة: مباراة ودية

الملعب: مجمع السلطان قابوس الرياضي

الموعد: 8:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: أحمد الكعبي

القناة الناقلة: OMAN Sports HD

تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام عمان اليوم في المباراة الودية

الحراسة: شتيغن

الدفاع: سولي – روديغر – كيرير – براندت

الوسط: أديمي – غوندوغان - هافيرتز

الهجوم: ساني – موكوكو - غنابري

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