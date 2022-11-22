موعد مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الرابعة.

يبدأ حامل اللقب اليوم منتخب فرنسا أولى مبارياته في مواجهة أمام منتخب أستراليا على استاد الجنوب، وذلك لحساب المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا الدنمارك وتونس.

ولن يكون من السهل التوقع بنتيجة هذه المواجهة، خاصة وأن الديوك الفرنسية تعاني في مونديال قطر 2022 من غياب العديد من الأسماء بسبب الإصابة، أبرز هذه الأسماء كريم بنزيما الذي توج بجائزة "بالون دور" كأفضل لاعب في العالم لعام 2022.

موعد مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية

المناسبة: دور المجموعات في كأس العالم 2022

الملعب: استاد الجنوب

المعلق: حفيظ دراجي ، سمير المعيرفي

القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Max / Alkass EXTRA One HD

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