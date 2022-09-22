موعد مباراة فرنسا والنمسا في دوري الأمم الأوروبية نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

يستضيف اليوم منتخب فرنسا نظيره منتخب النمسا في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023 على ملعب "دو فرانس"، وحتى الآن لم يحقق المنتخب الفرنسي أي فوز منذ بداية النسخة الجديدة من دوري الأمم الأوروبية، لذلك يتطلع ديدييه ديشان مدرب فرنسا لتحقيق الفوز اليوم من أجل ضمان الاستمرار في المستوى الأول من دوري الأمم.

موعد مباراة فرنسا والنمسا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة فرنسا والنمسا في دوري الأمم الأوروبية هو اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، حيث يستضيف المنتخب الفرنسي نظيره منتخب النمسا على ملعب "دو فرانس" الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ولن تكون مباريات دوري الأمم الأوروبية مذاعة عربيًا على أي قناة، ولكن تم تحديد القنوات التي ستذيع المباريات ومن أبرزها تطبيق UEFA TV وقنوات أخرى مثل Sky sport.

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