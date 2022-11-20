موعد مباراة قطر القادمة في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهة القادمة للعنابي في دور المجموعات.

لم تكن البداية موفقة لمنتخب قطر بعد الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور بهدفين دون رد على استاد البيت، حيث قدم المنتخب الإكوادوري مباراة مميزة وخاصة في وسط الملعب وتمكن من حصد الثلاث النقاط الأولى في البطولة.

موعد مباراة قطر القادمة في كأس العالم 2022

موعد مباراة قطر القادمة في كأس العالم 2022 تم تحديده يوم الجمعة 25 نوفمبر الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، حيث سيلاقي العنابي منتخب السينغال في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

الجدير بالذكر أن منتخب قطر يقع ضمن المجموعة الأولى في مجموعات كأس العالم 2022، والتي تضم كلًا من الإكوادور والسينغال وهولندا.

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