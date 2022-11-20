موعد مباراة قطر والإكوادور في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المباراة الافتتاحية اليوم والقنوات الناقلة لها.

تنطلق اليوم أولى مباريات كأس العالم قطر 2022 والتي ستجمع بين البلد المضيف منتخب قطر ومنتخب الإكوادور في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسيحتضن "استاد البيت" المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور اليوم في المجموعة الأولى، وتسبق هذه المواجهة المنتظرة حفل الافتتاح الذي ينطلق في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية.

موعد مباراة قطر والإكوادور في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 20 نوفمبر 2022

المناسبة: الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022

الملعب: استاد البيت

الموعد: 7:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: عصام الشوالي، يوسف سيف

القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max \ beIN Sports HD 2 Max \ beIN Sports HD \ Alkass Extra 1 +2 HD

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