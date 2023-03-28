تعرف على موعد مباراة ليبيا ضد تونس في تصفيات أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم في الجولة الرابعة من التصفيات.

يحل اليوم منتخب تونس ضيفًا على شقيقه منتخب ليبيا في مواجهة مهة ستلعب على أرضية ملعب "شهداء بنينا" في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

نسور قرطاج يحتلون الصدارة حاليًا برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، في المجموعة التي تضم أيضًا كل من غينيا الاستوائية وبوتسوانا ومنتخب ليبيا الذي يمتلك في رصيده حتى الآن 3 نقاط من فوز وهزيمتين.

موعد مباراة ليبيا ضد تونس في تصفيات أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة ليبيا ضد تونس في تصفيات أمم أفريقيا 2023 اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، ومن المقرر أن يتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

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توقيت مباراة ليبيا ضد تونس في تصفيات أمم أفريقيا 2023 في مختلف الدول العربية: