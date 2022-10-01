موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

تعود اليوم الإثارة والحماس من جديد وتستمر طيلة شهر أكتوبر، حيث يلتقي اليوم ليفربول مع برايتون ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويطمح مشجعي الريدز أن يحقق فريقهم الفوز اليوم للتقدم في ترتيب الدوري الإنجليزي والتمكن من المنافسة على اللقب هذا الموسم، حيث أن ليفربول يحتل حاليًا المركز الثامن برصيد 9 نقاط فقط، في حين أن برايتون في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، حيث تنطلق صافرة البداية في الساعة 5:00 م بتوقيت السعودية، في المباراة التي ستقام على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الأسبوع التاسع.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة ليفربول ضد برايتون عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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