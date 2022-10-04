موعد مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

يستضيف اليوم نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي رينجرز الإسكتلندي على ملعب "آنفيلد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويتطلع اليوم كلا الفريقين لخطف ثلاث نقاط مهمة في المجموعة التي يتصدر فيها نادي نابولي الإيطالي برصيد نقاط، في حين أن ليفربول يمتلك 3 نقاط فقط، أما رينجرز صفر نقاط حتى الآن.

موعد مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، حيث تنطلق صافرة البداية على ملعب "آنفيلد" في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة ليفربول ضد رينجرز على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

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