موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي من ضمن المواعيد المهمة التي ينتظرها عشاق الريدز في العالم العربي، حيث سيلتقي الفريقين يوم غد الإثنين 15 أغسطس 2022 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مباراته الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي على ملعبه الأنفيلد، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب والهدف هو تحقيق الانتصار الأول في الدوري خاصة بعد الوقع في فخ التعادل في المباراة الأولى أمام فولهام.

أيضًا ستكون المباراة مهمة بالنسبة لنادي كريستال بالاس الذي أنهى الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بخسارة أمام نادي أرسنال، لذلك لا بديل عن الفوز بهذه المباراة.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس يوم غد الإثنين 15 أغسطس 2022 في الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية على ملعب الأنفيلد، ومن المقرر نقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وسنوافيكم مباشرة بالتشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين بمجرد الإعلان عنها.

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