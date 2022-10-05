موعد مباراة مان سيتي ضد كوبنهاغن اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذه المواجهة اليوم مساءً.

يستضيف اليوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره نادي كوبنهاغن الدنماركي على ملعب "الاتحاد" في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى اليوم مان سيتي لتحقيق الفوز الثالث له في دوري الأبطال، لتأكيد صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط على حساب كوبنهاغن الذي يتذيل ترتيب المجموعة بنقطة واحدة فقط.

موعد مباراة مان سيتي ضد كوبنهاغن اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة مان سيتي ضد كوبنهاغن اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، وستنطلق صافرة البداية الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا هي شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD XTRA 1.

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