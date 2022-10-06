موعد مباراة مان يونايتد وأومونيا في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

يستعد اليوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة خارج أرضه مع نادي أومونيا القبرصي على ملعب "نيو جي اس بي ستاديوم"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

ويتطلع الشياطين الحمر اليوم تحت قيادة المدرب الهولندي تين هاغ إلى تحقيق الفوز لرفع رصيده إلى 6 نقاط، وللبقاء في خط المنافسة في المجموعة التي تضم كلًا من ريال سوسيداد الإسباني متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، وشيريف تيراسبول المولدوفي برصيد 3 نقاط، وأومونيا القبرصي الذي يتذيل الترتيب برصيد صفري من النقاط.

موعد مباراة مان يونايتد وأومونيا في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

اليوم: الخميس 6 أكتوبر 2022

صافرة البداية: 7:45 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: نيو جي اس بي ستاديوم

القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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