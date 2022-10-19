موعد مباراة مان يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2022-2023 سنتعرف عليه من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة اليوم والقنوات الناقلة لها.

يستعد اليوم نادي مانشستر يونايتد لمواجهة قوية أمام توتنهام ثالث الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر، ومن المتوقع أن يشهد عشاق الساحرة المستديرة مواجهة قوية على ملعب "أولد ترافورد" بين الفريقين، وبالأخص من جانب الشياطين الحمر الذين لم يذوقوا طعم الهزيمة في آخر ثلاث مباريات لهم سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

موعد مباراة مان يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 19 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز

الملعب: أولد ترافورد

صافرة البداية: 10:15 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: خليل البلوشي

القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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