جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواعيد الكروية لهذا اليوم والقنوات الناقلة.

تتسابق الدوريات العالمية في الانتهاء قدر الإمكان من المباريات قبل بداية كأس العالم 2022 في قطر والذي ينطلق في 20 نوفمبر المقبل ويستمر لشهر، لذا ستكون هناك عدد من المواجهات اليوم في عدة دوريات مثل الدوري الإنجليزي والإسباني وغيرها.

وأبرز اللقاءات المنتظرة اليوم هي المباراة التي ستجمع بين مانشستر يونايتد وتوتنهام في الجولة الـ12 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سيلتقي ليفربول مع وست هام.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 12

ليفربول ضد وست هام – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

نيوكاسل ضد إيفرتون – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD XTRA 1

برينتفورد ضد تشيلسي – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

مانشستر يونايتد ضد توتنهام – الموعد: 10:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 10

ريال سوسيداد ضد ريال مايوركا – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD

إلتشي ضد ريال مدريد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

روما يتغلب على سامبدوريا بهدف وحيد في الدوري الإيطالي