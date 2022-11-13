موعد مباراة مان يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم والقنوات الناقلة لها.

يختتم مان يونايتد اليوم مبارياته هذا العام في الدوري الإنجليزي في مواجهة خارج الديار أمام فولهام على ملعب "كرافين كوتاج" ضمن منافسات الجولة الـ16، وذلك قبل فترة التوقف الدولي استعدادًا لمنافسات كأس العالم قطر 2022 الأحد القادم 20 نوفمبر.

ويحل الشياطين الحمر حاليًا في المركز الخامس برصيد 23 نقطة، ويطمح في هذه المواجهة مشجعي اليونايتد أن يحصد فريقهم الثلاث نقاط لتثبيت الأقدام ضمن المراكز الأولى، أملًا بتقديم الأفضل بعد العودة من كأس العالم في يناير.

موعد مباراة مان يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 13 نوفمبر 2022

المناسبة: الجولة 16 في الدوري الإنجليزي

الملعب: كرافين كوتاج

الموعد: 7:30 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: رؤوف خليف

القناة الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

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