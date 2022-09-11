موعد مباراة موناكو وليون في الدوري الفرنسي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء.

ويستضيف اليوم موناكو نظيره ليون على ملعب "لويس الثاني" ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي، حيث يتطلع موناكو إلى حصد الثلاث نقاط للتقدم في ترتيب الدوري خاصة وأنه يحتل حاليًا المركز الثامن، في حين يتطلع ليون لزيادة رصيده من النقاط والفوز بهذا اللقاء ليحافظ على ترتيبه في الدوري حاليًا وهو المركز الرابع.

موعد مباراة موناكو وليون في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موعد مباراة موناكو وليون في الدوري الفرنسي 2022-2023 هو اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، حيث يستضيف موناكو نادي ليون على ملعب "لويس الثاني" ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

وسيتم بث مباراة موناكو وليون اليوم في تمام الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2.

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