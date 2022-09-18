موعد مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

يستعد اليوم عشاق الكرة الأوروبية لمتابعة منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، حيث يستضيف اليوم ميلان نظيره نابولي على ملعب "سان سيرو".

ومن المتوقع أن تكون مواجهة نارية سيتم من خلالها فض الشراكة على المركز الأول في الدوري الإيطالي بين ميلان ونابولي اللذان يقدمان نتائج ومستويات رائعة منذ بداية الموسم وحتى الآن سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

موعد مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، حيث يحل نابولي ضيفًا على ميلان على ملعب "سان سيرو" في تمام الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية، في منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة ميلان ضد نابولي على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وتحديدًا على قناة AD Sports Premium 1، أو من خلال قنوات StarzPlay App.

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