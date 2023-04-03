تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الدور نصف النهائي من البطولة.

يحتضن ملعب "جيوزيبي مياتزا" مباراة من العيار الثقيل تجمع بين يوفنتوس ونظيره إنتر ميلان في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا 2023.

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ودائمًا ما يحمل ديربي إيطاليا المفاجآت، بحيث لا يمكن لأحد توقع من هو الطرف الذي سيسيطر ويسجل في مثل هذه اللقاءات، وهو ما يزيد من الإثارة والحماس بالنسبة لجماهير كلا الفريقين وحتى للجماهير التي تتابع من وراء الشاشات.

موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في كأس إيطاليا اليوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة المنتظرة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، على قناة AD Sports HD Premium 1.

توقيت مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا 2023 في مختلف الدول العربية: