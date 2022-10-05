موعد مباراة يوفنتوس ضد ماكابي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذه المواجهة اليوم مساءً.

يستضيف اليوم نادي يوفنتوس الإيطالي نظيره نادي ماكابي حيفا على ملعب "أليانز ستاديوم" في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويتمنى عشاق اليوفي اليوم أن يحقق فريقهم أول انتصار في دوري الأبطال، حيث أن الفريق تحت قيادة أليغري تعرض لهزيمتين، الأولى من باريس سان جيرمان والثانية من بنفيكا، لذلك من المهم حصد الثلاث نقاط اليوم للإبقاء على فرص التأهل للدور المقبل.

موعد مباراة يوفنتوس ضد ماكابي اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة يوفنتوس ضد ماكابي اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، وستنطلق صافرة البداية الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وماكابي اليوم في دوري أبطال أوروبا هي شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD XTRA 2.

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