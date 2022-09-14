موعد مباراة يوفنتوس وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء الذي يعد أبرز لقاءات اليوم في دوري الأبطال.

ويستعد اليوم الأربعاء عشاق كرة القدم لمتابعة واحدة من المواجهات المنتظرة هذا المساء والتي ستجمع بين نادي يوفنتوس الإيطالي ونادي بنفيكا البرتغالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس يدخل هذه المباراة على أرضه وبين جماهيره، ولكن بوضع صعب وسيء جدًا، حيث خسر اليوفي مباراته الماضي في دوري الأبطال أمام بي إس جي، وعلى صعيد الدوري الإيطالي تعادل في مباراته الأخيرة أمام ساليرنيتانا، ولا تزال لعنة الإصابات تلاحق الفريق منذ بداية الموسم وتؤثر على الأداء والنتائج بشكل واضح.

موعد مباراة يوفنتوس وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة يوفنتوس وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، حيث ستلعب هذه المواجهة على أرض السيدة العجوز على ملعب "أليانز ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ومن المقرر بث مباراة يوفنتوس وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD XTRA 2.

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