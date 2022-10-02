موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى كل التفاصيل المتعلقة بهذا اللقاء والقنوات الناقلة.

يستضيف اليوم يوفتوس نظيره بولونيا على ملعب "أليانز ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، ويطمح اليوم مشجعي السيدة العجوز أن يتجاوز فريقهم يوفنتوس الأزمات التي يمر بها مؤخرًا والنتائج المخيبة للآمال سواء محليًا أو أوروبيًا مع المدرب ماسميليانو أليغري.

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، حيث يستضيف اليوفي نادي بولونيا على ملعبه "أليانز ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي في الساعة 09:45 م بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة يوفنتوس ضد بولونيا في الدوري الإيطالي اليوم على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وتحديدًا على قناة AD Sports Premium 1.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة