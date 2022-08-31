موعد مباراة يوفنتوس وسبيتسيا في الدوري الإيطالي اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، حيث يلتقي اليوم يوفنتوس مع نظيره سبيتسيا ضمن منافسات الجولة الرابعة من الكالتشيو 2022-2023.

وحتى الآن لم يقدم يوفنتوس مع مدربه الإيطالي أليغري كل ما لديه، حيث أن الإصابات والغيابات أثرت كثيرًا على الفريق منذ بداية الموسم، وآخرها الإصابة التي أبعدت دي ماريا الذي وصل هذ الصيف للسيدة العجوز وقدم في أول مباراياته في الدوري الإيطالي مستويات رائعة.

ويتواجد حاليًا يوفنتوس في المركز 8 في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 5 نقاط فقط بعد تحقيق فوز واحد وتعادلين في الجولات الماضية.

موعد مباراة يوفنتوس وسبيتسيا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

موعد مباراة يوفنتوس وسبيتسيا في الدوري الإيطالي هو اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، حيث يستضيف نادي يوفنتوس نظيره سبيتسيا على ملعب "إليانز ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الرابعة من الكالتشيو.

وسيتم بث مباراة يوفنتوس وسبيتسيا مساء اليوم الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، وتحديدًا عبر قناة AD Sports Premium 1، بالإضافة إلى نقلها على StarzPlayApp.

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