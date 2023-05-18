تعرف على موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين السيتي والانتر والقنوات الناقلة، إلى جانب أبرز التفاصيل الأخرى مثل اسم الملعب والمدينة التي ستستضيف هذا الحدث الرياضي المرتقب.

مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا هي أبرز حدث رياضي ينتظره ويترقبه جميع عشاق الساحرة المستديرة في كل عام، حيث أنها من أكبر وأمجد البطولات الأوروبية وكل لاعب يتمنى أن يضيف لمسيرته الكروية بأنه رفع ذات الأذنين.

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وكانت النسخة الماضية من دوري الأبطال في 2022 قد توج بها ريال مدريد على حساب ليفربول في العاصمة الفرنسية باريس، ولكن حامل اللقب لم يتمكن هذا العام من الحفاظ على البطولة في خزائنه، وذلك بعد الخسارة في نصف النهائي أمس برباعية نظيفة أمام مانشستر سيتي.

متى موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان؟

من المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 يوم السبت الموافق 10 يونيو الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والذي سيجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره إنتر ميلان الإيطالي.

أين سيلعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2023؟

من المقرر أن تحتضن أرضية ملعب "أتاتورك" الأولمبي بمدينة إسطنبول في تركيا مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين السيتي والانتر، وهو نفس الملعب الذي استضاف نهائي دوري الأبطال بين ميلان وليفربول في عام 2005.

ما هي الجوائز المالية للفرق في دوري أبطال أوروبا 2023؟

سيحصل الفائز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 على جائزة مالية قدرها 20 مليون يورو، أما صاحب المركز الثاني سيحصل على 15 مليون يورو فقط.

وبالنسبة للفرق التي شاركت في نصف النهائي فقد حصلت على 12.5 مليون يورو، وفرق ربع النهائي حصلت على 10.6 مليون يورو، وفرق دور الـ16 حصلت على 9.6 مليون يورو.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023؟

ستكون مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان متاحة للمتابعة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بالتعليق العربي، وعبر قناة beIN Sports 1 HD English بالتعليق الإنجليزي.