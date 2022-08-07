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موعد نهائي كأس العرب للشباب 2022 بين السعودية ومصر

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 07 آب / أغسطس 2022 - 07:14
نهائي كأس العرب للشباب (المصدر: صفحة اتحاد الكرة المصرية على تويتر)
نهائي كأس العرب للشباب (المصدر: صفحة اتحاد الكرة المصرية على تويتر)

تختتم اليوم منافسات كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، حيث يلتقي في المباراة النهائية منتخب السعودية المنتشي بالخماسية النظيفة أمام فلسطين في نصف النهائي، مع نظيره منتخب مصر الذي احرز ثلاثية في شباك نظيره منتخب الجزائر في نصف النهائي. 

وتعد هذه المرة الأولى التي يصل فيها منتخب مصر للشباب إلى نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، فيما أن منتخب السعودية هو حامل لقب هذه البطولة في نسختها الماضية التي أقيمت في مصر. 

موعد مباراة نهائي  كأس العرب بين السعودية ومصر والقنوات الناقلة

 من المقرر أن تقام المباراة اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت السعودية على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، وسيرتدي منتخب مصر للشباب زيه التقليدي الأحمر والشورت الأسود.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس العرب للشباب 2022

سيتم نقل أحداث مباراة نهائي كأس العرب للشباب اليوم 7 أغسطس 2022 والتي تجمع بين منتخب السعودية ومنتخب مصر على عدة قنوات وتشمل: KSA Sports 1 hd, Al Iraqiya Sports hd, Al rabiaa Sport.

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كلمات دالة:كأس العرب للشبابمنتخب السعوديةمنتخب مصرالقنوات الناقلة

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