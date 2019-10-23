موناكو يسعى لضم سليماني بصورة نهائية

أوضحت تقارير أن تألق المهاجم إسلام سليماني مع موناكو يقربه من حسم انتقاله لصفوف الفريق الفرنسي بشكل نهائي خلال الفترة القادمة.

ويلعب الدولي الجزائري مع نادي الإمارة على سبيل الإعارة منذ بداية الموسم، قادماً من ليستر سيتي الذي انضم له قبل ثلاثة مواسم مقابل قرابة 30 مليون يورو.

وكشفت شبكة "سكاي" أن توهج سليماني مع موناكو وهزه الشباك خمس مرات وصناعته ستة أهداف منذ انطلاق الموسم شجع الفريق على ضمه نهائياً.

وأضاف التقرير أن موناكو يملك بنداً يتيح له ضم النجم الجزائري مقابل 7.8 مليون جنيه استرليني فقط وفقاً للاتفاق بين الناديين.

ويمتد عقد سليماني مع ليستر حتى 2021، علماً بأنه سجل معه فقط 13 هدفاً في 46 مباراة.