مونديال قطر: السنغال ترافق هولندا إلى الدور الثاني بعد نهاية الشوط الأول من مباراتيهما أمام إكوادور وقطر

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبي قطر صاحب الضيافة وخصمه الهولندي بالتزامن مع مواجهة منتخبي السنغال وإكوادور لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم 2022.

وتفوق الهولنديون على "العنابي" بعد صافرة نهاية الحصة الأولى بهدفٍ نظيف حمل توقيع كودي غاكبو في الدقيقة 26.

وعلى نفس النتيجة، انتهى النصف الأول من مواجهة السنغال وإكوادور لصالح المنتخب الإفريقي الذي سجل الهدف عن طريق اسماعيلا سار في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

السنغال ترافق هولندا إلى دور الـ 16

السنغال ترافق هولندا حتى الآن (المصدر: أ ف ب)



بحال استمرار النتيجتين على نفس الحال حتى النهاية، سيتأهل المنتخب السنغالي رفقة المنتخب الهولندي إلى الدور الثاني.

وسيصبح رصيد هولندا 7 نقاط في صدارة المجموعة، تليها السنغال بفارق نقطة.

فيما سيغادر الإكوادوريون البطولة بعد تجمد رصيدهم عند 4 نقاط في المركز الثالث، إضافة للمنتخب القطري الذي لم يجمع أي نقطة في المركز الرابع والأخير.