مويس: بوغبا ليس ميسي أو رونالدو

يرى ديفيد مويس، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أن على إدارة النادي الحفاظ على النجم بول بوغبا وعدم السماح له بالرحيل، لأنه أفضل لاعبي خط الوسط الموجودين حالياً.

وارتبط اسم الفرنسي بالرحيل عن الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الماضية والانضمام إلى ريال مدريد، لكن الصفقة لم تكتمل.

وقال مويس، في تصريحات إعلامية: "لا يزال بوغبا أفضل لاعب خط وسط في مانشستر يونايتد، لكن مستواه ليس ثابتاً ويصنع الفارق في كل مباراة.

"لكني أعتقد أنه يجب أن يبقى في مانشستر يونايتد، هو ليس مثل (ليونيل) ميسي و(كريستيانو) رونالدو، لكنه لاعب موهوب حقاً ولديه الكثير ليقدمه".