ميسي الأفضل عالمياً في آخر 25 عاماً

أنصفت صحيفة "آس" الإسبانية المحسوبة على ريال مدريد، ليونيل ميسي نجم برشلونة على نجوم الملكي في قائمة أفضل 25 لاعباً في آخر 25 عاماً من تاريخ كرة القدم.

واختارت الجريدة المدريدية ميسي أفضل لاعب في آخر ربع قرن من الزمان في كرة القدم متفوقاً على أسطورة ريال كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الحالي المتواجد في المرتبة الثانية.

جاء في المركز الثالث زين الدين زيدان لاعب وسط ريال السابق ومدربه الحالي، ثم مهاجم الميرينغي السابق رونالدو نازاريو وبعده رونالدينيو لاعب برشلونة السابق.

أما المرتبة السادسة فعرفت تواجد تييري هنري ثم تشافي هيرنانديز وبعده زميله السابق في برشلونة أندريس إنييستا بينما حل مدافع ميلان السابق باولو مالديني في المركز التاسع وأكمل روبرتو باجيو أول 10 مراكز.

وبعد ذلك جاء ريفالدو ثم فابيو كانافارو مدافع ريال السابق، وريان غيغز وكاكا وواين روني ولويس فيغو وغابرييل عمر باتيستوتا وإيريك كانتونا ولوكا مودريتش وسيرجيو بوسكيتس.

وفي المركز 21 جاء راؤول غونزاليس، ثم بول سكولز، وبعده روماريو، ثم سيرخيو راموس، وأخيراً جيانلويجي بوفون.