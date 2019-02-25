كيبا يدافع عن نفسه بعد إثارته الجدل في نهائي كأس الرابطة

كيبا

خرج الحارس كيبا آريزابالاغا عن صمته، وقدم شرحاً وافياً عن الحادثة المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة فريقه تشيلسي أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ونشر الإسباني البالغ من العمر 24 عاماً، بياناً رسمياً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وباللغتين الإسبانية والإنجليزية، أكد فيه أنه يحترم مدربه ماوريتسيو ساري، وأن ما حدث في الوقت الممدد للمباراة التي خسرها البلوز بركلات الترجيح (3-4) لم يتعد "سوء تفاهم" فقط.

وكان كيبا قد أثار جدلاً واسعاً حينما رفض قرار ساري بمغادرة اللقاء ليحل الحارس ويلي كابابييرو مكانه، مما تسبب بظهور مدربه غاضباً في مشهد غير معهود.

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وقال كيبا عبر "تويتر": "لم أكن أنوي عصيان آوامر المدرب أو أي من قراراته، أعتقد بأن ما حصل سوء تفاهم في خضم لحظة مثيرة من مباراة نهائية، ظن المدرب بأني غير قادر على متابعة اللعب".

وأضاف الحارس الذي فشل في قيادة تشلسي في ركلات الترجيح فيما بعد: "كانت نيتي القول للمدرب أني بحالة جيدة للاستمرار في مساعدة الفريق في الوقت الذي وصل فيه الأطباء لنقل الرسالة إلى الجهاز الفني، لديّ كامل الاحترام للمدرب وسلطته".

وكان ساري قد علق على الحادثة بعد المباراة وقال أن الأمر عبارة عن سوء تفاهم فحسب، حيث قال: "كان سوء تفاهم كبير سببه وسيلة التواصل مع الجهاز الطبي، فهمت أن هناك مشكلة ونحتاج إلى تغيير.

"لم أعرف أنه قادر على مواصلة اللعب حتى وصل الطبيب إلى مقاعد البدلاء بعد بضع دقائق. كان كيبا على حق لكن ليس تماماً من خلال تصرفاته. كنت غاضباً جداً، سأتحدث إليه، يتعين عليه أن يفهم بأننا قد نواجه مشاكل كبيرة لا سيما مع وسائل الإعلام".