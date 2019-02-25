فينيسيوس: ميسي لا يخيف أحداً في ريال مدريد

فينيسيوس جونيور

أكد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد صعوبة مواجهتي برشلونة القادمتين هذا الأسبوع.

جاء تصريحات البرازيلي الشاب عبر صحيفة "ماركا" الإسبانية وأكد خلالها أنه يمكن لريال تحقيق الفوز في المباراة الأولى بينهما ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والتي ستقام على ملعب سانتياغو بيرنابيو بعد تعادل الغريمين ذهاباً بهدفٍ لمثله.

ويلتقي عملاقا الليغا بعدها بأيام (الثاني من الشهر القادم) في قمة المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني على نفس الملعب.

وقال فينيسيوس: "نحن على أتم الاستعداد للكلاسيكو، لدينا مواجهتان في أسبوع واحد أمام برشلونة، جميع الجماهير تتوق لمثل هذه المباريات، أريد أن أشارك لأنهما لقاءان في غاية الأهمية".

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وتطرق البرازيلي للحديث عن ثلاثية (هاتريك) ليونيل ميسي نجم البارسا في مرمى إشبيلية فقال: "دائماً ما يفعل ذلك، إنه لاعب مذهل لكنه لا يخيف أي أحد، نحن مستعدون ولدينا أفضل اللاعبين في العالم".

وأكمل: "نريد أن نخوض مباراة كتلك التي قدمناها في كامب ناو (ذهاب نصف نهائي كأس الملك)، كان بإمكاننا تحقيق الفوز هناك، نؤمن بقدرتنا على تحقيق الفوز في سانتياغو بيرنابيو".

وبعدما تعادل ريال مدريد مع برشلونة بنتيجة 1-1 في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب كامب ناو، بات الملكي يحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل دون أهداف حتى يبلغ المباراة النهائية.