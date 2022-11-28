ميسي: خسارة الأرجنتين أمام السعودية أبكت ابني

اعترف النجم ليونيل ميسي ببكاء ابنه عقب سقوط المنتخب الأرجنتيني أمام خصمه السعودي بهدفين لهدف في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وسقط الفريق الأميركي الجنوبي في مواجهة الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر مع أن "ليو" سجل هدف بلاده الوحيد من ركلة جزاء.

لكن الألبسيليستي صحح المسار في مباراته الثانية حيث تغلب على خصمه المكسيكي بهدفين نظيفين منعشاً آماله في بلوغ الدور الثاني.

ماذا قال ميسي عن ابنه؟

وقال هداف باريس سان جيرمان في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "غادر ابني ماتيو الملعب وهو يبكي بعد نهاية المباراة.

"حاول تياغو الشرح لماتيو أن فوز الأرجنتين في المباراتين التاليتين يعني التأهل".

يذكر أن عائلة اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً حضرت اللقاء أمام السعودية من مدرجات ستاد لوسيل.