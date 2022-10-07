ميسي: كأس العالم قطر 2022 ظهوري المونديالي الأخير

تلقى عالم كرة القدم رسالة حزينة، بإعلان ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وأحد أبرز أساطير الرياضة موعد ظهوره الأخير في بطولات كأس العالم.

أجرى "ليو" مقابلة مع شبكة "ستار بلس" الأرجنتينية أكد خلالها أن بطولة كأس العالم قطر 2022 ستشهد آخر ظهور له في مسابقات كأس العالم.

وقال صاحب الـ 35 عاماً: "نسخة 2022 ستكون الأخيرة لي في بطولات كأس العالم، تم اتخاذ القرار بالفعل".

حاول ميسي حاول معانقة أكبر مجد في كرة القدم بالفوز بكأس العالم، لكن كل محاولاته باءت بالفشل، وكان أقربها عام 2014 ببلوغ المباراة النهائية، لكن الماكينات الألمانية أفسدت رقصة التانغو الأخيرة وخطفت الكأس.

وسيتعين على "البرغوث" خوض الحرب الأخيرة في مونديال قطر من أجل تكرار إنجاز مواطنه دييغو أرماندو مارادونا الذي دائماً ما يقارنه الجمهور الأرجنتيني به، نظراً لنجاح النجم الراحل في مساعدة بلاده على تحقيق لقب كأس العالم عام 1986 بالمكسيك.

احتفل قائد الأرجنتين بعيد ميلاده الـ 35 في يونيو الماضي، وسيخوض مونديال 2022 وهو في طريقه لإتمام عامه الـ 36، ما يعني أن بطولة كأس العالم 2026 ستأتي وقت أن يكون ميسي في عامه الـ 40.

شارك ميسي مع منتخب بلاده في بطولات كأس العالم منذ عام 2006 وحتى البطولة المقبلة في قطر، وهو رقم لم يحققه لاعب معاصر باستثناء غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أتم عامه الـ 37 في فبراير الماضي.

يتمتع ليونيل باعتلاء صدارة الهدافين منتخب الأرجنتين على مر تاريخه بعدما سجل 90 هدفاً حتى الآن، وهو ما عزز مكانته كأسطورة في بلاده.

ويتنافس منتخب الأرجنتين مع منتخبات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 التي تضم السعودية والمكسيك وبولندا، في آخر ظهور للمسابقة ذاتها بالشكل الحالي، قبل أن يتم زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخباً بدلاً من 32 في نسخة عام 2026.

يرى نجم باريس سان جيرمان أن فرصته في المشاركة في بطولة 2026 ستكون صعبة بسبب تقدمه في العمر، وعدم قدرته على الظهور بلياقته المعهودة، لذلك فضل أن تكون بطولة 2022 عرضه الأخير في مسابقات كأس العالم، تمهيداً لاعتزاله في الأعوام القليلة القادمة.

في حديثه مع "ستار بلس"، وجه ميسي تحذيراً إلى منتخب بلاده في المونديال المقبل، رافضاً اعتبار المهمة سهلة في مرحلة المجموعات.

وقال نجم باريس سان جيرمان: "يجب أن نفوز منذ المباراة الأولى، في المونديال السابق اعتقدنا أن الأمور ستكون سهلة وأن الصدارة مضمونة في المجموعة، لكن هذا لم يحدث".

احتلت الأرجنتين بصعوبة وصافة مجموعتها في مونديال روسيا 2018 وحصدت 4 نقاط فقط في المجموعة التي ضمت كرواتيا ونيجيريا وآيسلندا.

تابع ميسي: "هناك قلق بالتأكيد قبل كأس العالم، لأنه الأخير بالنسبة لي، لا يمكنني الانتظار، لدينا فريق قوي ورائع، لكن كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، لا أعرف إذا كنا بين أفضل المرشحين، لكن الأرجنتين دائماً مرشحة للفوز باللقب بسبب تاريخها الكبير.

"كنا نستحق الفوز بكأس العالم 2014، كان لدينا مجموعة مذهلة من اللاعبين، لم يوقفنا شيء حتى المباراة النهائية، وفي 2018 واجهنا صعوبة في التأهل من التصفيات ثم حدثت فوضى وتغييرات كثيرة للمدربين واللاعبين، وأنهينا البطولة بشكل سيء، لو كنا فزنا بالمباراة الأولى كانت الأمور ستختلف، لذلك من المهم أن نفوز بالمباراة الأولى في قطر".

وتلعب الأرجنتين ضد السعودية في مباراتها الافتتاحية ببطولة كأس العالم يوم 22 نوفمبر المقبل ضمن منافسات المجموعة الثالثة في المسابقة.