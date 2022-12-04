ميسي: هذا اللاعب رائع وننتظر منه المزيد في كأس العالم

دافع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواطنه وزميله في المنتخب لاوتارو مارتينيز في ظل الانتقادات التي تعرض لها اللاعب بعد المباراة أمام أستراليا أمس السبت في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتغلب المنتخب الأرجنتيني على خصمه الأسترالي بهدفين لهدف لحساب دور الـ 16 من المونديال القطري.

وسجل "ليو" الهدف الافتتاحي قبل أن يضيف زميله جوليان ألفاريز الهدف الثاني في المباراة التي احتضنها ملعب أحمد بن علي المونديالي.

في المقابل، لم ينجح لاوتارو في التسجيل خلال المواجهات الأربع التي شارك فيها حتى الآن.

وبدا جلياً أن نجم إنتر ميلان يفتقر للثقة حين وصلت له تمريرة مميزة من ميسي داخل منطقة الجزاء الأسترالية أمس، لكن اللاعب سددها بطريقة غريبة فوق المرمى ليهدر واحدة من أبرز فرص اللقاء.

ماذا قال ميسي عن لاوتارو؟

دافع صاحب الـ 35 عاماً عن زميله في تصريحات نقلها موقع "تي واي سي"، حيث قال: "لاوتارو لاعب مهم بالنسبة لنا، إنه مهاجم استثنائي يعيش من أجل التسجيل".

"يهمنا أن يشعر بالراحة قبل مواجهة ربع النهائي أمام هولندا، عليه أن يعبر عن نفسه في هذا المونديال ونتوقع ذلك منه".

يذكر أن منتخب الأرجنتين سيواجه نظيره الهولندي يوم الجمعة المقبل ضمن الدور ربع النهائي من مونديال قطر.