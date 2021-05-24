ميسي يتحدث عن بداياته وعن التحديات التي واجهها

أعرب ليونيل ميسي نجم برشلونة عن سعادته البالغة بحصوله على لقب بطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم.

وقال ميسي، في حوار مع مواطنته صحيفة «أوليه» الأرجنتينية: «سعيد بالحصول على لقب كأس ملك إسبانيا رغم خسارة لقبي الليغا ودوري أبطال أوروبا، وذلك لأننا عشنا عامين دون قضاء وقت ممتع بسبب نتائج مختلفة.

«لدينا غرفة ملابس تضم الكثير من اللاعبين الصغار والعديد من الأشخاص الجدد، كانت مباراة كأس الملك بمثابة نقطة تحول مهمة للغاية. علاوة على ذلك، أحب الفوز والحصول على الألقاب. هذا الأمر يجعل الوضع أكثر مرحاً».

وعن طلب اللاعبين التقاط الصور معه وقت الاحتفال بكأس الملك، قال: «كان من الجميل رؤية العديد من اللاعبين الصغار القادمين من فريق الشباب. أعلم ما يشعر به الشخص الذى يأتي من فرق الشباب، كما أني ألتقط أيضاً صوراً مع اللاعبين الأكثر خبرة، كانت لحظة جميلة من كل النواحي».

وحول الانتقال إلى برشلونة، قال: «كان القرار صعباً، لكنه كان سريعاً في نفس الوقت. لم أتردد، وقمت به دون تفكير، لكني لم أفهم معنى مغادرة بلدي وترك عائلتي وأصحابي، وبدء حياة أخرى في مكان آخر بعيد. في البداية كان الأمر صعباً، لأني عندما وصلت لم أستطع اللعب بسبب مشكلة الدور. ثم بدأت في المشاركة وتعرضت لإصابة. لم ألعب لمدة عام تقريباً.

«عقب هذه اللحظة، أصبحت الأمور تتحرك بسرعة كبيرة، كنت أتقدم في فرق الشباب وألعب مع الأولاد الأكبر سناً».

وعن حياته المهنية من روساريو إلى برشلونة، علق ميسي: «كل عودة إلى برشلونة من مدينة روساريو (مسقط رأسه) بعد نهاية العطلة تجعلنى أبكي، لا أريد مغادرة روساريو، لكن في نفس الوقت أرغب في العودة إلى برشلونة لمواصلة القيام بنفس الشيء.

«في نفس الوقت كان من الصعب علي ترك كل شيء هناك، لأني أعرف أن الأمر يستغرق 6 أشهر للعودة، بسبب ما قلته حول صعوبة التواصل مع الرفاق القدامى بسبب المسافة، اليوم أي صبي عمره 13 أو 14 عاماً يملك هاتفاً، لكن في سنواتي الأولى مع برشلونة لم يكن التواصل ممكناً إلا عبر البريد أو الاتصال الهاتفي».

وتحدث "ليو" عن هواياته بعد كرة القدم، قائلاً: «لا شيء مميز، أشاهد رياضة التنس، أحب أن ألعب كرة المضرب، وألعب كثيراً مع بيبي كوستا، إنه جيد، وأحب أن أركض كثيراً».

وحول الطعام المفضل له، قال نجم برشلونة: «أحب ميلانيساس ربما بسبب الصلصة التى تضعها. أكلتها كثيراً، لكني أفضل التي أتناولها في منزلي مع تلك الصلصة، جربها الآخرون وقالوا أنها جيدة جداً».

وبخصوص إطلاق لحيته في فترة من الفترات، علق قائد البلاوغرانا: «كنت أحلق منذ فترة طويلة، لأني كنت متعاقداً مع شركة حلاقة، وطلبوا مني ذلك، وعندما انتهى العقد، قررت عدم الحلاقة».

وختم بقوله: «في كوبا أميركا 2016 بالولايات المتحدة، كان هناك الكثير من الملتحين. نفس الشيء يحدث مع شعري. إما يكون طويلاً أو قصيراً».