ميسي يتخذ قرارًا حاسمًا ردًا على عقوبة باريس سان جيرمان

البوابة – ضجت المواقع والصحف يوم أمس وحتى الآن بقرار باريس سان جيرمان إيقاف ليونيل ميسي وتغريمه ماليًا بعد سفره إلى السعودية دون إذن، وفيما يلي نستعرض معكم آخر التطورات التي حدثت خلال الساعات الماضية.

للمرة الأولى في مسيرته الكروية تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لعقوبة الإيقاف والإبعاد عن التدريبات لمدة أسبوعين إلى جانب خصم راتب أسبوعين (1.35 مليون يورو تقريبًا)، وذلك بعد سفره إلى السعودية دون إذن نادي باريس سان جيرمان.

قرار حاسم من ميسي بعد عقوبة باريس سان جيرمان له

بحسب الصحف الفرنسية، فإن الانتقاد الإعلامي القوي وانزعاج اللاعبين من تصرف النجم الأرجنتيني دفع إدارة النادي الفرنسي لتنفيذ العقوبة، وبناء على ذلك جاء الرد من النجم الأرجنتيني لاحقًا وكان حاسمًا.

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وتكشف صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ميسي قرر عدم التفكير في تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بعد أن كان هناك اتفاق وقبول مبدئي في السابق مع ناصر الخليفي رئيس النادي.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق كان بين وكلاء ليو والخليفي يتمثل بتمديد التعاقد لموسم ثالث، لكن قرار العقوبة كان المسمار الأخير في نعش هذه العلاقة بين الطرفين، وأصبح الآن قرار الرحيل أمر مشترك.

الجدير بالذكر أن الكثير من الأخبار المتداولة مؤخرًا ترجح عودة ميسي إلى برشلونة الموسم القادم، ولكن في حال لم يتمكن النادي الإسباني من حل مشاكله المالية فقد يكون الهلال السعودي الوجهة القادمة للبرغوث الأرجنتيني.