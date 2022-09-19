ميسي يتخطى رونالدو وبيليه وينفرد بهذا الرقم القياسي

أصبح كابتن برشلونة السابق والنجم الحالي لنادي باريس سان جيرمان الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في عالم كرة القدم بدون احتساب أهداف ضربات الجزاء.

واستطاع يوم أمس ليو ميسي أن يسجل هدف الفوز لحساب فريقه بي إس جي في المباراة أمام ليون في الدوري الفرنسي، ليرفع رصيد أهدافه خلال مسيرته الكروية إلى 672 هدفًا بدون أي هدف من علامة الجزاء، متخطيًا رقم كل من الأسطورة البرازيلية بيليه والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ليونيل ميسي ونيمار (المصدر: أ ف ب)

ميسي يحطم رقم كريسيتانو وبيليه في عدد الأهداف

تم اختيار صاحب الـ34 عامًا يوم أمس رجل المباراة أمام ليون في الدوري الفرنسي، ليحقق الرقم الجديد ويسجل 672 هدفًا بدون احتساب الأهداف من علامة الجزاء، في الوقت الذي لعب فيه أقل بمعدل 150 مباراة من منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومع ذلك، لا يزال الدون رونالدو ينفرد بالرقم القياسي في عدد الأهداف عندما يتعلق الأمر بصعيد الأندية، حيث أن صاحب الـ37 عامًا لديه في رصيده 699 هدفًا خلال 941 ظهور على مستوى الأندية التي لعب لها مثل سبورتينغ ومان يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

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