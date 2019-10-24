ميسي يحطم رقمين قياسيين بهدفه ضد سلافيا براغ

تمكن النجم ليونيل ميسي من تحطيم رقمين قياسيين جديدين، أمس في مباراة فريقه برشلونة أمام مستضيفه سلافيا براغ ضمن دوري أبطال أوروبا.

وأصبح الأرجنتيني أول لاعب في التاريخ يسجل في 15 موسم متتالي في البطولة، و نجح في معادلة رقمي راؤول غونزاليس وكريستيانو رونالدو بعد تسجيله في مرمى 33 فريقاً مختلفاً في أوروبا.

وما زال أفضل لاعب في العالم يطمح لأن يصبح أكثر لاعب سجل في دوري أبطال أوروبا، وما زال في منافسة مع رونالدو الذي وصل ل 127 هدفاً في المسابقة متبوعاً بميسي الذي سجل 114 هدفاً.