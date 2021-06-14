ميسي يخشى الإصابة بكورونا

اعترف ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين بأنه يشعر بالقلق من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك قبل بدء مشواره مع بلاده في بطولة كوبا أميركا، في ظل اكتشاف حالات إصابة بالفيروس في صفوف بعض المنتخبات المنافسة.

وتأكد إصابة لاعبين أو مسؤولين من بوليفيا وكولومبيا وفنزويلا بفيروس كورونا، قبل حتى أن تنطلق المسابقة في برازيليا أمس الأحد.

وأكد ميسي الذي سيقود تشكيلة الأرجنتين في مباراتها الافتتاحية أمام تشيلي في ريو دي جانيرو اليوم الاثنين، خوف لاعبي منتخب بلاده من الإصابة بالفيروس.

وقال ميسي لوسائل الإعلام: “هذا يقلقنا لأن الإصابة بكوفيد-19 مخاطرة لكل شخص، نحاول التحلي بالحذر لكن الأمر ليس سهلاً، فمثل هذه الأشياء تحدث.

“سنحاول فعل كل شيء ممكن حتى لا يصاب أي شخص منا، لكن أحياناً لا يعتمد الأمر على الشخص نفسه”.

هل حصل ميسي على لقاح كورونا؟

ولا يوجد دليل على حصول ميسي على التطعيم، رغم واقع أن اتحاد أميركا الجنوبية قال في أبريل الماضي أنه اللاعب حصل على اللقاح وأنه ينوي منحه لجميع اللاعبين الدوليين قبل انطلاق كوبا أميركا.

وكان من المقرر أن تستضيف الأرجنتين البطولة لكنها انسحبت في اللحظات الأخيرة في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19، لينقل اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) البطولة إلى البرازيل رغم أنها تملك أكبر حصيلة من الوفيات بالفيروس في أي مكان في العالم باستثناء الولايات المتحدة.

ورغم تأكيد المنظمين على وجود قيود صارمة للحد من انتشار الفيروس، أصيب ثمانية لاعبين من فنزويلا بكورونا قبل انطلاق المباراة الافتتاحية أمام البرازيل، بينما عانت بوليفيا من إصابة ثلاثة لاعبين.

وخسرت تشكيلة فنزويلا المفتقرة الخبرة 0-3 بأهداف ماركينيوس ونيمار وغابرييل باربوسا في افتتاح البطولة.

وأحرزت البرازيل اللقب منذ عامين، بعد الفوز على الأرجنتين في نصف النهائي، لكن ميسي قال أنه متحمس لتكرار نجاحه مع برشلونة على المستوى الدولي.

وقال ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات: “أعتقد أنه حان الوقت، ربما تأتي الفرصة في هذه النسخة من كوبا أميركا”.

وأضاف الهداف التاريخي لبرشلونة “كنت محظوظاً بما يكفي للفوز بكل شيء على مستوى النادي، وعلى المستوى الفردي، وسيكون من الرائع أن أفوز مع المنتخب الأرجنتيني أيضاً”.