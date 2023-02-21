ميسي يعود إلى برشلونة

البوابة - تواجد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هداف باريس سان جيرمان في برشلونة أمس الاثنين وفقاً لموقع "ترايبل فوتبول".

والتقى "ليو" بزميليه السابقين سيرجيو بوسكيتس وجوردي آلبا لتناول العشاء وسط أنباء تشير إلى أن استمراره مع الفريق الفرنسي بات أمراً غير مؤكد.

وبدا أن الأرجنتيني المخضرم سيمدد عقده الذي سيصل إلى نهايته الصيف المقبل، إلا أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن اللاعب لم يتخذ قراراً نهائياً حيال مستقبله بعد.

هل سيعود ميسي إلى برشلونة؟

وقضى المهاجم الفذ أبرز فترات مسيرته في صفوف فريق برشلونة الذي قاده للعديد من الإنجازات.

كما أن صاحب الـ 35 عاماً هو هداف البارسا الأول على مر التاريخ.

لكن خورخي والد الهداف الأرجنتيني ووكيل أعماله نفى الأسبوع الماضي إجراء أي مفاوضات مع جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة.

يذكر أن الهلال السعودي وإنتر ميامي الأميركي يتابعان وضعية اللاعب مع باريس سان جيرمان على أمل التحرك لضمه بحال بروز فرصة مناسبة.