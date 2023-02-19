ميسي يقود باريس سان جيرمان لقلب النتيجة أمام ليل

قلب باريس سان جيرمان تأخره على أرضه اليوم الأحد أمام مستضيفه ليل إلى فوز صعب وثمين بنتيجة 4-3 في المباراة المثيرة التي جمعتهما على ملعب بارك دي برانس لحساب الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الفرنسي.

وسيطر الفريق الضيف على بعض مجريات المباراة وكان على وشك إلحاق خسارة جديدة بسان جيرمان، إلا أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تمكن من تسجيل هدف الانتصار الثمين في اللحظات الأخيرة.

جاءت أهداف صاحب الضيافة عن طريق كلٍ من كيليان مبابي (هدفان) في الدقيقتين 11 و 87، ونيمار جونيور (17)، وميسي (90+5).

أما أهداف الفريق الضيف فتناوب على تسجيلها بافودي دياكيتي (24)، وجوناثان دافيد (58 من ركلة جزاء)، وجوناثان بامبا (69).

وتعرض نيمار لإصابة جديدة اضطر لمغادرة الملعب بسببها بعد 6 دقائق على بداية الشوط الثاني.

باريس سان جيرمان يحقق انتصاراً مثيراً

بهذه النتيجة، رفع فريق العاصمة رصيده إلى 57 نقطة ليبقى في صدارة الترتيب العام موسعاً الفارق مؤقتاً مع أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب إلى 8 نقاط والذي يخوض مواجهة مهمة اليوم أمام مستضيفه تولوز.

في المقابل، بقي رصيد ليل ثابتاً عند 41 نقطة في المركز الخامس.